Глава партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 миллионов долларов. По его словам, Киев уже выплатил аванс, но сделка сорвалась. Об этом пишет ТАСС.

«Мои люди не дали согласие на принятие такого решения на уровне Боснии и Герцеговины. И мы видим, что Украина уже выплатила какой-то аванс мусульманам в Боснии, и сейчас они столкнутся с судебным разбирательством, так как мусульмане не смогли осуществить поставку», — подчеркнул Додик.

Политик пояснил, что сербы в Республике Сербской заблокировали возможность официальных поставок оружия на Украину. Если же какое-то вооружение всё-таки попадёт туда из Боснии, то это будет исключительно нелегально и вне контроля сербской стороны.

«Если мы говорим об официальных путях, то ни один патрон там не окажется, так как наши люди, мои люди, сербы из Республики Сербской, никогда не дали бы согласие на получение какого-либо разрешения, позволяющего осуществить такую поставку. В этом смысле мы абсолютно честны», — констатировал глава партии.

Ранее Кабмин Украины изменил бюджет на 2026 год, вдвое увеличив расходы на оборону — до 35,5 миллиарда долларов дополнительно. Деньги пойдут на ВСУ, ОПК и спецслужбы, причём часть средств взяли в долг у Евросоюза. При этом дефицит бюджета Украины изначально составлял 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).