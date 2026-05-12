США до сих пор не потратили 400 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на закупку оружия для Украины в 2026 году. Это признал шеф Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в Сенате. Сенаторы спросили, когда военное ведомство предоставит план расходования этих средств.

«Из офиса министра обороны было выделено 400 миллионов (долларов) на укрепление европейского потенциала. Мы будем работать с Европейским командованием, чтобы убедиться, что они потратят эти средства надлежащим образом», — ответил Хегсет.

В апреле председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявлял, что не получал от Пентагона никакого плана распределения этих денег.

Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что европейские политики и крупный бизнес (например, Rheinmetall) заинтересованы в затягивании украинского конфликта ради удержания власти и прибыли, а антироссийская пропаганда превратилась в самовоспроизводящуюся идеологию. По его словам, им «наплевать на Зеленского» и на суть разногласий.