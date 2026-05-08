Европейские политики и крупный бизнес заинтересованы в затягивании украинского конфликта исключительно ради удержания власти и получения прибыли — такое заявление сделал экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Свою позицию он озвучил в эфире YouTube-канала.

«Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает позицию НАТО: Украина должна победить в конфликте и вступить в альянс. Но если спросить его, как именно Украина сможет выиграть, — у него нет ответа», — сказал он.

При этом Мицотакис даже не пытается придумать ответ на такой вопрос, поскольку он его попросту не интересует. Так вышло, что это позволяет ему сохранять власть в Греции, поэтому политик и повторяет выгодные тезисы.

Варуфакис также указал на огромную роль агрессивной антироссийской пропаганды в эскалации противостояния.

«В бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован, например, Rheinmetall, чтобы получать деньги на производство танков. А когда годами внушаешь целому народу, что Россию нужно победить, в какой-то момент это превращается в самовоспроизводящуюся идеологию», — добавил он.

Однако вовлечённым в этот конфликт политикам на самом деле нет никакого дела до разногласий между Москвой и Киевом, им плевать и на Владимира Зеленского, заключил экс-министр финансов Греции.

