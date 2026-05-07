7 мая, 01:21

Правительство Норвегии выделило $302 млн на военную помощь Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m_sovinskii

Правительство Норвегии выделило $302 млн на военную поддержку Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе норвежского кабмина.

Средства поступили в рамках механизма PURL — программы по закупке американских вооружений на средства НАТО. В общей сложности Норвегия предоставила через PURL более 12,5 млрд норвежских крон, что эквивалентно $1,3 млрд.

«В настоящее время Норвегия предоставит Украине около 2,8 млрд норвежских крон ($302 млн. — Прим. Life.ru) через механизм PURL», — говорится в сообщении правительства.

Ранее российский посол в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что республика оказывает Киеву военно-техническую помощь. По его словам, Скопье в этой поддержке в пересчёте на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции. Дипломат отметил, что антироссийские шаги властей Северной Македонии не соответствуют интересам её народа. Зыков выразил глубокое разочарование такой позицией балканской республики.

