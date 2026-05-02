Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 мая, 15:48

Назван неожиданный лидер НАТО по отправке вооружений Украине

Посол РФ заявил о военно-технической помощи Киеву со стороны Северной Македонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Click n' Clips

Российский посол в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что республика оказывает военно-техническую помощь киевскому режиму. Дипломат объяснил, что позиция Скопье в отношении конфликта между Москвой и Киевом определена евро-атлантическим вектором его внешней политики.

Власти балканской республики, по словам Зыкова, предоставляют украинской стороне не только политическую поддержку. Существуют многочисленные факты оказания военно-технической помощи, пишет ТАСС.

«Причём, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчёте на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — сказал глава дипломатической миссии.

Он выразил глубокое разочарование из-за такой позиции Северной Македонии. Посол уверен, что антироссийские шаги властей республики не соответствуют интересам её народа.

В Вене протестующие выступили за выход Австрии из ЕС и остановку помощи Киеву

Ранее французский журнал Le Journal du Dimanche сообщил, что выделение Евросоюзом киевскому режиму кредита в 90 миллиардов евро означает смену тактики Брюсселя. В публикации также отмечалось, что столь внушительное финансирование принимается без широкого обсуждения конечной цены стратегии и её подлинных целей.

BannerImage
Юрий Лысенко
