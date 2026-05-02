2 мая, 09:16

«Помощь как доказательство силы»: ЕС не имеет плана конфликта после выделения 90 миллиардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Выделение Евросоюзом Украине кредита в 90 миллиардов евро знаменует смену тактики Брюсселя: от помощи для выживания ЕС переходит к финансированию долгосрочных боевых действий. Об этом сообщает французский журнал Le Journal du Dimanche.

В статье отмечается, что столь масштабное финансирование принимают без широкого обсуждения конечной цены стратегии и её истинных целей.

«Помощь преподносится как доказательство силы», — указывают журналисты.

За демонстрацией солидарности при этом может скрываться отсутствие плана. Кредит будет предоставлен равными траншами по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

При этом Bloomberg сообщает, что в ЕС обсуждают ужесточение условий выдачи денег. Выплаты могут увязать с непопулярными внутренними реформами в Киеве, включая налоговые изменения для украинского бизнеса.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Евросоюз согласился перечислить Киеву финансовую помощь только при соблюдении жёстких условий — они будут зафиксированы в специальном меморандуме, который впоследствии должна одобрить Верховная рада. Конкретные пункты договорённостей раскроют лишь после завершения переговорного процесса. В ЕС рассчитывают, что Украина сможет расплатиться, когда РФ «заплатит репарации».

Владимир Озеров
