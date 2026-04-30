Решение Евросоюза о выделении киевскому режиму 90 миллиардов евро является абсурдной схемой, которая фактически превращает кредит в безвозмездную помощь за счёт европейских налогоплательщиков. Такой вывод содержится в аналитической статье китайского издания Sohu.

По мнению авторов материала, перевод которого предоставило РИА «ФедералПресс», помощь пришла в критический момент — Украина оказалась на грани банкротства. Однако они отмечают, что ситуация для самого Евросоюза далека от благоприятной: жители Европы страдают от инфляции и застоя, а политики направляют налоги на покрытие финансовой «дыры» Киева. ЕС уже практически исчерпал ресурсы, и встаёт вопрос, кто спасёт саму Европу.

Особое недоумение в Пекине вызывает механизм возврата кредита. Формально заём беспроцентный, но в дополнительных условиях указано: Украина должна вернуть деньги только в случае выплаты Россией репараций. С учётом текущей ситуации это выглядит нереалистично.

«Почему европейские лидеры согласились на заведомо убыточную схему?» — задаются вопросом авторы.

Они видят в этом «стратегический тупик Европы» на фоне замедления роста и ухудшения внешней обстановки. Изначально ЕС планировал финансировать помощь за счёт замороженных российских активов, но ряд стран (Бельгия, Италия, Болгария, Мальта) выступили против.

«Итоговая схема, при которой Киеву выделяется кредит, который заведомо не будет возвращён, выглядит абсурдной», — заключают китайские аналитики.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Евросоюз согласился перечислить Киеву финансовую помощь лишь при соблюдении жёстких условий — они будут прописаны в специальном меморандуме, который впоследствии должна одобрить Верховная рада. По словам министра, раскрыть конкретные пункты договорённостей станет возможным только после завершения переговорного процесса.