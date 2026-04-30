Освобождение Донбасса не приведёт к завершению специальной военной операции, поскольку киевский режим и его западные покровители жизненно заинтересованы в сохранении хаоса на Украине. Такое мнение озвучил старший преподаватель факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Роман Могучёв.

По словам эксперта в комментарии RuNews24.ru, в российских и западных СМИ активно обсуждается подготовка российскими войсками наступательной операции по окончательному освобождению Донбасса. Выполнение этой задачи кардинально изменит расстановку сил на переговорах и позволит РФ активнее использовать ресурсы на других внешнеполитических направлениях.

Однако, считает Могучёв, украинские чиновники во главе с Зеленским понимают, что могут разворовывать остатки ресурсов, только пока идут боевые действия. После завершения военной фазы встанет вопрос о выборах новых легитимных органов власти, где политикам зададут неудобные вопросы — от провоцирования конфликта с Россией до массовых убийств мирных жителей Донбасса и разворованных кредитов.

«А здесь уже вырастают уши американских и европейских чиновников, которые получали откаты от Зеленского и его банды за кредиты, а также, что уже всем понятно, часть этих кредитов не доходила и оседала в карманах политиков и чиновников из США и Европейского союза», — пояснил эксперт.

По его утверждению, заинтересанты с обеих сторон Атлантики сделают всё, включая самые дикие провокации, чтобы не дать завершить военную фазу СВО — по крайней мере, до конца 2026 года, пока у европейцев ещё есть финансовые ресурсы спонсировать киевский режим. Далее, по словам Могучёва, финансовые перспективы Европы выглядят печально, особенно если затянется кризис вокруг Ирана.

Территория Донбасса может полностью перейти под контроль России до конца лета — такой прогноз сделал военный эксперт. Чтобы достичь цели, по его словам, ВС РФ предстоит освободить Славянск и Краматорск, наступая через Константиновку и Рай-Александровку.