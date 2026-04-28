Донбасс может перейти под контроль российских сил до конца лета. Об этом заявил профессор дипакадемии МИД России, военный эксперт Александр Артамонов. По его словам — осталось освободить Славянск и Краматорск. Продвижение пойдёт через Константиновку и Рай-Александровку.

«На этом закончится «страна городов», как её называют украинские вояки. Начнётся не очень населённая, топкая местность вплоть до госграницы Российской Федерации», — сказал Артамонов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт пояснил схему наступления — если российские силы закрепятся в Константиновке и продвинутся вдоль русла реки Сухой, они выйдут на позиции в Рай-Александровке. Как только населённый пункт перейдёт под контроль наполовину — можно устанавливать гаубицы на господствующей высоте.

Тогда по Славянску начнут бить прямо по квадратам. Артамонов добавил — ВСУ уже потихоньку выводят гарнизон из Славянска.

Ранее солдаты ВСУ под Славянском пожаловались на голод и нехватку лекарств. Без медикаментов и еды остались военные 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.