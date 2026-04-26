25 апреля, 23:56

Солдаты ВСУ у Славянска пожаловались на голод и отсутствие лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ испытывают нехватку продовольствия и медикаментов. Они голодают на позициях восточнее Славянска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

После скандала с фото измождённых военных 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ другие украинские солдаты тоже рассказали о своём положении.

«Многие военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи», приводит слова собеседника ТАСС.

По данным силовиков, военнослужащие 81-й бригады показали свои фото с позиций восточнее Славянска. Кадры подтверждают тяжёлые условия службы.

Майор ВСУ Рыба продавал секретные данные Украины и просился в Россию

Ранее в Сети появились фото истощённых солдат 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады. Военные находятся на позициях без еды и воды. После общественного резонанса командование ВСУ заявило, что причина в проблемах с логистикой.

Лия Мурадьян
