Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ испытывают нехватку продовольствия и медикаментов. Они голодают на позициях восточнее Славянска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

После скандала с фото измождённых военных 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ другие украинские солдаты тоже рассказали о своём положении.

«Многие военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи», — приводит слова собеседника ТАСС.

По данным силовиков, военнослужащие 81-й бригады показали свои фото с позиций восточнее Славянска. Кадры подтверждают тяжёлые условия службы.