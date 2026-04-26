Солдаты ВСУ у Славянска пожаловались на голод и отсутствие лекарств
Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ испытывают нехватку продовольствия и медикаментов. Они голодают на позициях восточнее Славянска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
После скандала с фото измождённых военных 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ другие украинские солдаты тоже рассказали о своём положении.
«Многие военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи», — приводит слова собеседника ТАСС.
По данным силовиков, военнослужащие 81-й бригады показали свои фото с позиций восточнее Славянска. Кадры подтверждают тяжёлые условия службы.
Ранее в Сети появились фото истощённых солдат 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады. Военные находятся на позициях без еды и воды. После общественного резонанса командование ВСУ заявило, что причина в проблемах с логистикой.
