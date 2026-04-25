Майор ВСУ Рыба продавал секретные данные Украины и просился в Россию

Украинского офицера с позывным Рыба заподозрили в передаче военной информации российской стороне за деньги. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

По данным источников, командир 157-го батальона 118-й бригады теробороны Украины Дмитрий Никонов продавал служебную информацию. Он совмещал службу с нелегальной деятельностью и передавал военные сведения за деньги, продолжая при этом занимать командную должность.

«Работал под оперативным позывным «Рыба», — сказал собеседник агентства.

Офицер, по версии следствия, действовал ради быстрого заработка и фактически пытался получать доход с обеих сторон. В распоряжении силовиков оказались скриншоты переписок. В них майор соглашался передавать военные документы за 150–200 долларов. Кроме того, в этих материалах он поднимал вопрос о перевозке своей семьи на территорию России.

Ранее сообщалось, что командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Самборук покинул Украину и выехал в Германию после появления угроз в соцсетях. Отправителями называли родственников украинских военнослужащих, пропавших без вести во время службы в подразделении.