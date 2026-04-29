29 апреля, 17:33

Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его забрать Донбасс

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что считает важным продолжение борьбы за «возвращение территорий» Украины в будущем. Он отметил, что хотел бы перед смертью взять обещание с сына продолжить это дело. Отметим, что у Залужного нет сына.

«Когда я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, чтобы он вернул себе и этот сарай, и этот огород. И ещё он мне поклянётся в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянётся мне, что он сына своего заставит сделать это так», — сказал Залужный.

У Залужного есть две дочери. При этом подробности об их жизни практически не раскрываются: они не ведут публичную деятельность и редко появляются в медиапространстве.

«Абсолютная бессмыслица»: Залужный публично усомнился в правдивости слов Зеленского о ВСУ

Ранее Валерий Залужный сделал откровенное заявление, которое бьёт по пропагандистской картине киевского режима. Он признал, что украинская армия не способна к наступательным действиям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
