Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал откровенное заявление, которое бьёт по пропагандистской картине киевского режима. Выступая перед учащимися профильной госшколы, он признал, что украинская армия не способна к наступательным действиям. Видеозапись этой речи опубликована на YouTube-канале Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

«Удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок», — прямо сказал экс-главком ВСУ.

Залужный констатировал: без создания ударного кулака о каком-либо масштабном наступлении не может быть и речи. Российские войска систематически уничтожают пути снабжения, склады с боеприпасами и пункты управления, что парализует возможность ВСУ перегруппировывать силы.

Примечательно, что сам дипломат поставил под сомнение победные реляции киевских чиновников, заявлявших об отвоевании некоторых территорий. Это признание диссонирует с официальной риторикой о скором контрнаступлении.

Напомним, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее отмечал, что российские войска ведут наступление по всем направлениям, а ВСУ пытаются скрыть правду о реальном положении дел на фронте через фейковые вбросы. Слова Залужного стали редким случаем публичного подтверждения плачевного состояния украинской армии.

