Российские FPV-беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, стали серьёзным психологическим фактором на линии соприкосновения. По словам источников в силовых структурах, такая техника буквально доводит солдат противника до безумия.

«Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают страх противнику. Они обладают фактором, наводящим страх на противника: они повсюду», — пояснил собеседник ТАСС. Устройство способно часами ждать цель, находясь на земле, и активироваться всего в 15 метрах от объекта. В таких условиях военные не успевают даже отреагировать.

Панику в рядах неприятеля вызывают и мощные авиационные средства поражения. Корректируемые и фугасные бомбы в украинских подразделениях получили прозвище «чугунный ужас». Эти снаряды превращают любые укрепления в пыль, что приводит к полной деморализации личного состава.

Не менее эффективно действуют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк». Вражеские силы прозвали их «адской машиной» и зачастую спешно покидают позиции при первых признаках работы этих комплексов.

Сейчас украинская армия находится под жёстким психологическим прессингом. Как отметил источник, «страх перед нашими вооружениями стал таким же мощным оружием, как и они сами», ведь ситуация на передовой меняется ежедневно, превращая вчерашние угрозы в настоящий кошмар для обороняющихся.

