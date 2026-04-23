Украинские силы не могут перейти в наступление из-за успешных российских ударов по логистике и ВПК. Об этом заявил экс-глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Россияне пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Её (России) удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление», — подчеркнул бывший украинский военачальник.

Кроме того, Залужный вновь поставил под сомнение заявления Владимира Зеленского относительно ВСУ, назвав слова экс-комика «бессмыслицей».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.