23 апреля, 17:55

«Абсолютная бессмыслица»: Залужный публично усомнился в правдивости заявлений Зеленского о ВСУ

Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Украинские силы не могут перейти в наступление из-за успешных российских ударов по логистике и ВПК. Об этом заявил экс-глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Россияне пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Её (России) удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление», — подчеркнул бывший украинский военачальник.

Кроме того, Залужный вновь поставил под сомнение заявления Владимира Зеленского относительно ВСУ, назвав слова экс-комика «бессмыслицей».

«Сюрреализм»: Экс-спикера Зеленского возмутили его сказки о ВСУ на фоне тревожных докладов

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением о целях российской стороны в конфликте. По его словам, Москва якобы стремится установить контроль не только над Донбассом, но и над всей территорией Украины. Сырский также заявил, что российские силы продолжают предпринимать попытки продвижения на различных направлениях.

Наталья Демьянова
