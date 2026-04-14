14 апреля, 10:25

«Сюрреализм»: Экс-спикера Зеленского возмутили его сказки о ВСУ на фоне тревожных докладов

Экс-спикера Зеленского возмутили его слова об успехах ВСУ на фоне наступления РФ

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявления о том, что ВСУ якобы достигают успехов на передовой. Она написала на своей странице в соцсети X, что сказки звучат на фоне наступления ВС РФ.

«В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области», — написала она.

Мендель отметила, что на фоне подобных заявлений продолжает поступать информация о потерях ВСУ и изменении обстановки на линии боевых действий. Она также назвала происходящее «сюрреализмом», указав на расхождение между официальной риторикой и поступающими докладами с полей.

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта, используемые для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в районе Мирополья в Сумской области продолжаются боевые действия. ВС РФ ведут зачистку, уничтожая оставшиеся силы и технику противника. Ключевые оборонительные узлы расположены в районе населённого пункта Запселье, а также вдоль обоих берегов реки Псёл.

Александра Мышляева
