ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта, используемые для ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские войска нанесли удары по складам дронов, хранилищам топлива и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах. Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.