14 апреля, 10:02

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта, используемые для ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские войска нанесли удары по складам дронов, хранилищам топлива и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах. Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военные за ночь нанесли удары по 14 районам, поразив склады боеприпасов, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты дислокации ВСУ и наёмников. Кроме того, в районе Мирополья в Сумской области продолжаются бои: ВС РФ ведут зачистку, украинские формирования удерживают позиции в районе Запселья и по берегам реки Псёл.

Анастасия Никонорова
