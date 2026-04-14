ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта, используемые для ВСУ
Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские войска нанесли удары по складам дронов, хранилищам топлива и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах. Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
Ранее сообщалось, что российские военные за ночь нанесли удары по 14 районам, поразив склады боеприпасов, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты дислокации ВСУ и наёмников. Кроме того, в районе Мирополья в Сумской области продолжаются бои: ВС РФ ведут зачистку, украинские формирования удерживают позиции в районе Запселья и по берегам реки Псёл.
