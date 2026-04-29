Киев признал, что получит €90 млрд от ЕС при выполнении определённых условий

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что Евросоюз предоставит Киеву финансовую помощь только после выполнения определенных условий. По его словам, эти условия будут прописаны в меморандуме, который затем потребует ратификации Верховной радой. Детали будут обнародованы после завершения переговоров.

«Идёт дискуссия о меморандуме. Там будут определенные условия, в этом меморандуме, о получении микрофинансовой помощи. Будем обращаться к парламенту для его ратификации», — сказал он на заседании временной следственной комиссии Рады.

Согласно информации Bloomberg, ожидается, что Киев будет вынужден ввести 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, при условии превышения их годового дохода отметки в четыре миллиона гривен.