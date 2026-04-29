Киев признал, что получит €90 млрд от ЕС при выполнении определённых условий
Глава Минфина Украины Марченко: Кредит от ЕС будет не просто так, а с условиями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR
Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что Евросоюз предоставит Киеву финансовую помощь только после выполнения определенных условий. По его словам, эти условия будут прописаны в меморандуме, который затем потребует ратификации Верховной радой. Детали будут обнародованы после завершения переговоров.
«Идёт дискуссия о меморандуме. Там будут определенные условия, в этом меморандуме, о получении микрофинансовой помощи. Будем обращаться к парламенту для его ратификации», — сказал он на заседании временной следственной комиссии Рады.
Согласно информации Bloomberg, ожидается, что Киев будет вынужден ввести 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, при условии превышения их годового дохода отметки в четыре миллиона гривен.
Напомним контекст: изначально ЕС одобрил кредитный пакет в 90 млрд евро, причём расчёт строился на том, что долг ляжет на плечи не украинских налогоплательщиков, а российской стороны. Деньги были привлечены через коммерческие заимствования под эгидой европейского бюджета. Возвращать же их планируется за счёт неких «репараций» — Брюссель твёрдо убеждён, что Москву в конечном счёте принудят перечислить эту сумму Украине. Однако позже стало известно, что ЕС может ужесточить условия выдачи займа Украине.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.