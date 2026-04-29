«Как папаха летом»: Политолог вспомнил военный анекдот, объясняя сложности с кредитами для Украины

Условия получения кредита для Украины ужесточаются из-за сомнений стран-участниц и бюрократических тонкостей. Об этом в разговоре с Life.ru заявил международный политолог Владимир Оленченко.

Знаете, есть такой анекдот среди военных: спрашивают, может ли подполковник носить папаху? Ему отвечают: может, но только летом. Вот примерно так же и с Украиной — кредит, скорее всего, дадут, но дадут осенью, когда острая необходимость в нём уже не будет такой критичной. Владимир Оленченко Международный политолог

Как пояснил своё высказывание эксперт, финансовая помощь Киеву формируется за счёт совокупного вклада всех стран-участниц, однако ряд партнёров, включая немцев, уже выражают неготовность перечислять средства. Даже будущий венгерский премьер Мадьяр дал понять, что его страна одобряет поддержку, но брать в ней финансовое участие не намерена. Именно поэтому Оленченко полагает, что это вкупе с обилием бюрократических проволочек и служит главным тормозом для принятия решения.

Политолог также напомнил, что МВФ добился предоставления отсрочки, а теперь требует от украинской стороны безусловного выполнения всех ранее данных обещаний. При этом он усомнился, что Киев окажется способен справиться с этими обязательствами.

Напомним контекст: изначально ЕС одобрил кредитный пакет в 90 млрд евро, причём расчёт строился на том, что долг ляжет на плечи не украинских налогоплательщиков, а российской стороны. Деньги были привлечены через коммерческие заимствования под эгидой европейского бюджета. Возвращать же их планируется за счёт неких «репараций» — Брюссель твёрдо убеждён, что Москву в конечном счёте принудят перечислить эту сумму Украине. Однако позже стало известно, что ЕС может ужесточить условия выдачи займа Украине. Согласно данным агентства Bloomberg, главным условием со стороны Брюсселя, вероятно, станет обязательный сбор 20% налога на добавленную стоимость с предприятий, применяющих упрощённую систему и зарабатывающих за год более четырёх миллионов гривен.