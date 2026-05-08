Коррупционный скандал вокруг Владимира Зеленского не утихает, несмотря на попытки Банковой переключить внимание на военную и внешнеполитическую повестку. Как пишет издание «Страна.ua», игнорирование материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), включая так называемые «плёнки Миндича», не поможет украинскому лидеру сгладить последствия разоблачений.

Авторы издания подчеркнули, что скандал не пройдёт незаметно. Он показал, что «антизеленская коалиция», которая начала атаку на главу киевского режима и его окружение ещё в прошлом году, не прекращает попыток «минусовать» действующую власть.

Ранее Life.ru писал, что экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у президента США Дональда Трампа появился удобный повод убрать Зеленского. По его словам, американский лидер уже не скрывает усталости от украинского главы. А факты коррупции, которые невозможно скрыть, дают возможность избавиться от него, не вызывая недовольства демократов.