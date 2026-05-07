«Плёнки Миндича» снова бьют по Банковой: Под ударом — Умеров, Шефир и Ермак

Новая порция «плёнок Миндича» снова усилила давление на окружение Владимира Зеленского. Речь идёт о материалах прослушки квартиры бизнесмена Тимура Миндича, которого называют близким другом главы киевского режима, пишет «Страна.ua».

Как утверждается в публикации, Банковая сейчас старается не разгонять тему и фактически игнорирует скандал. Вместо этого власти делают акцент на военной и внешнеполитической повестке, а также дают социальные обещания — от демобилизации до повышения зарплат военным.

Однако полностью уйти от последствий, судя по всему, не получится. Новые записи снова подняли вопросы к людям из ближайшего политического контура Зеленского.

В центре внимания оказались сразу три фигуры. Первая — секретарь СНБО Рустем Умеров, которого авторы публикации называют одной из центральных фигур на записях. Вторая — давний друг Зеленского Сергей Шефир. Третья — бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

На фоне публикации материалов к НАБУ всё громче звучат вопросы о том, почему этим людям до сих пор не предъявлены подозрения. В случае с Умеровым также звучат требования об увольнении.

Главный риск для Зеленского в том, что скандал уже перестал быть точечным. Он постепенно превращается в спор о доверии к его окружению, контроле над силовыми органами и способности Банковой удерживать ситуацию под контролем.

Дополнительное напряжение создают слухи о том, что на записях может быть голос самого Зеленского или его жены. Официального подтверждения этому в приведённой публикации нет, но сама возможность такого развития делает историю политически опасной для киевского режима.