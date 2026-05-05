«Половину ментов — на передовую»: Окружение Зеленского вновь шокировало своими планами

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обнародовал на своем YouTube-канале очередные фрагменты записей из квартиры украинского бизнесмена Тимура Миндича. На них ближайшее окружение олигарха обсуждает, как избавиться от неудобного антикоррупционного бюро.

Апрель 2025 года. Александр Цукерман (главный финансист Миндича) и Игорь Фурсенко жалуются на слежку со стороны детективов НАБУ.

«Шура, я предлагаю пролоббировать, чтоб половину ментов отправили на фронт», — говорит Фурсенко.

Собеседник отвечает, что туда надо отправить всё ведомство целиком. В диалоге подчёркивается: сотрудники бюро — люди обученные и с оружием, так что пусть воюют.

Месяцем ранее Цукерман в разговоре с другим приятелем признал: со Службой безопасности, Госбюро расследований и полицией договориться реально, а вот с НАБУ — «очень тяжело».

На записях всплывает и загадочный термин «хирургическое отделение». Так собеседники называют офис Владимира Зеленского. Эту информацию ранее подтверждали и в самом бюро, уточняя, что бывший глава офиса Андрей Ермак проходит по их делам под псевдонимом Хирург.

Летом 2025 года Зеленский открыто атаковал антикоррупционные структуры. Сначала подконтрольное ему СБУ провело там обыски с задержаниями, а затем парламентское большинство проголосовало за закон о ликвидации независимости НАБУ и САП. Глава государства подписал документ 24 июля, но после волны протестов и критики с Запада вынужден был откатить реформы назад.

Уже через несколько месяцев детективы предъявили обвинения ближайшему кругу Зеленского. А в конце февраля 2026-го еврокомиссар Марта Кос констатировала: Киев так и не восстановил доверие Брюсселя после попытки расправы над антикоррупционерами.

