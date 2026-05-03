Президент США Дональд Трамп способен применить так называемые «плёнки Миндича» против Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Политолог уверен, что американский лидер готов устранить киевского главаря.

Соскин заявил, что Трамп уже не скрывает усталости от Зеленского. А появившиеся материалы дают удобный повод убрать киевского главаря и при этом не злить демократов. Факты коррупции скрыть невозможно, уверен эксперт.

По словам Соскина, Зеленский, вероятно, поссорился с собственным окружением. Многие бывшие сторонники начали публиковать компромат на него.

«Допрыгался, заяц наш. Вот кто только эти плёнки не показывает. Мендель [бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель] говорит об этом. Все сдают Зеленского, всем он осточертел уже», — сказал Соскин.

Напомним, в прошлом году у бизнесмена Тимура Миндича, которого, называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски. После следственных действий предпринимателя объявили в розыск за легализацию коррупционных средств. Когда обнародовали аудиозаписи переговоров киевских чиновников стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. В материалах дела фигурирует и Владимир Зеленский.