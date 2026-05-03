Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о новой публикации «плёнок Миндича». По его мнению, вброс очередной порции записей – это не что иное, как открытие нового сезона войны за контроль над финансовыми потоками на Украине.

«Там отмываются, перераспределяются и оседают в карманах заинтересованных лиц миллиарды долларов иностранных военных траншей, выделенных под патриотические крики о необходимости платить за защиту от «российской военной угрозы», – заявил дипломат ТАСС.

Вечером 28 апреля в Сеть утекли новые аудиозаписи разговоров Тимура Миндича – бизнесмена и близкого друга Владимира Зеленского. В них фигурируют масштабные оборонные контракты и элитная недвижимость. В одном из фрагментов Миндич обсуждает с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым финансирование производства дронов компанией Fire Point. Одним из бенефициаров этой фирмы, как считается, является сам Миндич.

В другом эпизоде бизнесмен беседует с Сергеем Шефиром, приближённым киевского главаря и одним из учредителей студии «Квартал-95». Они активно обсуждают ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.

Публикация «плёнок» совпала по времени с громким скандалом вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Владимир Зеленский ввёл против него санкции, что вызвало нервную реакцию в кулуарах. В Раде потребовали ограничить власть главы киевского режима, назвав его действия незаконными.