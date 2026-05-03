«Мини-диктатура и клоунада»: В Раде потребовали ограничить власть Зеленского после санкций против Богдана
Депутат Гончаренко* призвал заканчивать с «мини-диктатурой» Зеленского
Владимир Зеленский и Андрей Богдан в 2019 году. Обложка © ТАСС / Zuma
В Киеве нарастает внутреннее напряжение. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Политик назвал действия украинского главаря незаконными и потребовал положить конец его «мини-диктатуре».
По словам парламентария, Зеленский не обладает полномочиями, которыми он себя наделил.
«Зеленский – не император, не эмир и даже не шах. Пришло время заканчивать с этой мини-диктатурой и клоунадой», – написал Гончаренко* в соцсетях.
Депутат выступил против санкций, которые глава киевского режима вводит против собственных граждан. Поводом для гневной тирады стало решение Зеленского о введении ограничений в отношении экс-главы офиса президента Украины (2019-2020) Андрея Богдана. По мнению депутата, подобные действия – это произвол, который необходимо немедленно пресечь.
Если не остановить Зеленского сейчас, предупреждает депутат, завтра он может начать вводить «санкции против кассира в супермаркете».
Ранее экс-помощник второго президента Украины Олег Соскин предупредил, что Владимиру Зеленскому терять нечего, поэтому он может пойти на громкую провокацию на фронте, чтобы переключить внимание населения с очередного коррупционного скандала. По словам эксперта, для отвлечения граждан потребуется особенно громкая акция – возможно, массированный удар или даже наступление на одном из участков фронта.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
