Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 16:27

Зеленский ввёл санкции против экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Андрея Богдана, который ранее занимал пост главы его офиса. Соответствующий документ опубликован на сайте киевского диктатора.

Согласно указу, в отношении Богдана, являющегося гражданином Украины, вводится 17 видов ограничений. В их числе — блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков, а также бессрочное лишение государственных наград.

Сейчас Богдан проживает в Австрии и критикует Зеленского — как публичную, так и в частных беседах. Бывший глава президентского офиса входит в ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко, пишет «Страна.ua». Официальная причина введения персональных санкций не раскрывается, но контекст явно связан с политической оппозицией и информационной деятельностью Богдана против действующей власти.

Мирошник назвал санкции против сыновей Лукашенко личной выходкой Зеленского

Ранее сообщалось, что киевский режим в лице Владимира Зеленского ввёл санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера. Ограничительные меры, рассчитанные на десять лет, затронут Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционный список Украины попали 16 белорусских граждан и 11 организаций из Белоруссии.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar