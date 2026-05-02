Зеленский ввёл санкции против экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Андрея Богдана, который ранее занимал пост главы его офиса. Соответствующий документ опубликован на сайте киевского диктатора.

Согласно указу, в отношении Богдана, являющегося гражданином Украины, вводится 17 видов ограничений. В их числе — блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков, а также бессрочное лишение государственных наград.

Сейчас Богдан проживает в Австрии и критикует Зеленского — как публичную, так и в частных беседах. Бывший глава президентского офиса входит в ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко, пишет «Страна.ua». Официальная причина введения персональных санкций не раскрывается, но контекст явно связан с политической оппозицией и информационной деятельностью Богдана против действующей власти.

Ранее сообщалось, что киевский режим в лице Владимира Зеленского ввёл санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера. Ограничительные меры, рассчитанные на десять лет, затронут Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционный список Украины попали 16 белорусских граждан и 11 организаций из Белоруссии.