Санкции, рассчитанные на десятилетний период, коснутся Виктора и Дмитрия Лукашенко. В целом, санкционный перечень Украины включает в себя 16 физических лиц из Белоруссии и 11 белорусских организаций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение. Он признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу.