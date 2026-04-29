Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 18:32

Зеленский ввёл 10-летние санкции против двух сыновей Лукашенко

Владимир Зеленский инициировал введение санкций в отношении двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Данная информация подтверждается указом, опубликованным на официальном интернет-ресурсе главы киевского режима.

Санкции, рассчитанные на десятилетний период, коснутся Виктора и Дмитрия Лукашенко. В целом, санкционный перечень Украины включает в себя 16 физических лиц из Белоруссии и 11 белорусских организаций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение. Он признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Владимир Зеленский
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar