Украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом глава РБ подчеркнул, что ему жалко украинский народ.

Лукашенко признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу. При этом политик отметил, что украинцам «трудно было из кого-то выбирать».

«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ. Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента», — заявил белорусский лидер в интервью RT.

Ранее Александр Лукашенко предупредил Владимира Зеленского о риске потерять Украину, идя на поводу у Запада. Глава киевского режима должен понять, что платит слишком высокую цену за происходящее в его стране, за сегодняшнюю политику и боевые действия, уверен лидер РБ.