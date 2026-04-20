20 апреля, 06:34

Лукашенко заявил Зеленскому о риске потерять Украину, идя на поводу у Запада

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский рискует потерять Украину, идя на поводу у Запада. По словам политика, глава киевского режима должен понять, что платит слишком высокую цену за происходящее в его стране, за сегодняшнюю политику и боевые действия. Если он не остановится, то потеряет страну, подчеркнул лидер РБ.

«Он опять встал на путь милитаризации, опять пошёл на поводу у Запада, который якобы даст ему деньги и даст оружие», — заявил Лукашенко в интервью RT.

«Баламутить целый мир»: Лукашенко раскрыл причину размещения ЯО в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, РБ не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.

