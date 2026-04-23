23 апреля, 13:16

«Фантастические идеи» Белоруссии не на шутку встревожили Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский предостерёг от того, чтобы Белоруссия оказалась втянутой в «фантастические идеи», которые, как он опасается, могут превратиться в «страшную реальность». Его слова приводит «РБК-Украина».

«Не хочется, чтобы Белоруссия была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность», — сказал Зеленский.

Белоруссия, как утверждает экс-комик, наращивает военный потенциал, в частности, путём строительства дорог и подготовки артиллерийских позиций, что может свидетельствовать о подготовке к конфликту с Украиной.

«Зелёная вша скачет на Лукашенко»: Зеленского уличили в попытке втянуть Минск в войну
«Зелёная вша скачет на Лукашенко»: Зеленского уличили в попытке втянуть Минск в войну

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение. Он признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу.

Наталья Демьянова
