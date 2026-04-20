Владимир Зеленский и его западные кураторы хотят раскачать ситуацию с Белоруссией, пытаясь спровоцировать Минск на агрессию или вторжение. Это могло бы стать поводом для открытых и ответных ударов по белорусской территории со стороны Киева. Таким мнением в соцсети поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«По сути — это задача НАТО сегодня: переключить внимание Трампа с альянса на РФ, и показать, что это РФ — «бумажный тигр». Выполняя эту задачу, зелёная вша и скачет на А. Г. Лукашенко, чтобы его спровоцировать», — написал он.

На Западе полагают, что России придётся защищать своего союзника, а значит распылять силы, а не продолжать наступление на Киев. При этом НАТО сможет накачать ВСУ оружием для массированных ударов сразу по двум странам. Чтобы реализовать план, Зеленский ищет возможность устроить провокацию по отношению к Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы сами избрали Владимира Зеленского, зная, что он неопытный политик, поэтому теперь платят за своё решение. Он признал, что сам был когда-то таким же «зелёным», как Зеленский, однако у него был жизненный опыт, а у главы киевского режима — в прошлом лишь шоу.