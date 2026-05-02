2 мая, 02:25

Мирошник назвал санкции против сыновей Лукашенко личной выходкой Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинские санкции против Виктора и Дмитрия Лукашенко представляют собой низкопробную личную выходку Владимира Зеленского. Так оценил ограничения Киева против сыновей белорусского лидера посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, киевского главаря к такому шагу подтолкнули собственное бессилие и зашкаливающая желчность.

«Санкции против сыновей Лукашенко — низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента»,приводит его комментарий ТАСС.

Мирошник добавил, что подобные попытки нанести личный укус семье белорусского лидера скорее характеризуют того, кто вводит такие санкции. Дипломат связал это решение с чрезмерной злобой инициатора.

«Зелёная вша скачет на Лукашенко»: Зеленского уличили в попытке втянуть Минск в войну
Напомним, Владимир Зеленский инициировал введение санкций против двух сыновей Александра Лукашенко в конце апреля. Ограничения рассчитаны на десятилетний период и коснутся Виктора и Дмитрия Лукашенко. В целом санкционный список Украины включает 16 физических лиц из Белоруссии и 11 белорусских организаций.

Лия Мурадьян
