Месть за слив: Экс-глава Офиса Зеленского попал под немилость из-за «плёнок Миндича», считают в Раде

Причиной введения Владимиром Зеленским санкций против экс-главы Офиса президента Андрея Богдана стали слухи о причастности экс-чиновника к появлению новых «плёнок» по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом говорят депутаты Верховной рады.

Депутат Алексей Гончаренко* предложил в личном блоге свою версию: именно Богдан «слил» компрометирующие материалы. Его коллега Ярослав Железняк также связал санкции с конспирологией о причастности бывшего главы офиса к утечке.

Оба парламентария обращают внимание на разницу в сроках ограничений. Против Миндича, который официально проходит обвиняемым по делу о коррупции, Зеленский ввёл санкции лишь на три года, тогда как Богдан попал под них сразу на десять лет. Кроме того, Богдана наказали как гражданина Украины, а Миндича ранее — только как гражданина Израиля.

«Нужно заканчивать эту мини-диктатуру и клоунаду, которую устраивает у нас Владимир Зеленский», — возмущается Гончаренко*.

По его словам, все эти решения против украинских граждан являются антиконституционными и незаконными. Депутат напомнил, что в ноябре во время кризиса в Раде уже звучали разговоры о необходимости забрать у Зеленского право вводить санкции.

«Мы так доиграемся, что скоро санкции начнут вводить на кассира в супермаркете, который не улыбнулся водителю Зеленского. Это же цирк», — добавил он.

Андрей Богдан руководил офисом Зеленского с 2019 по 2020 год. Перед публикацией указа о санкциях он написал на своей странице в соцсети, что множество людей предупредили его о готовящихся киевским режимом мерах.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении рестрикций против Андрея Богдана, прежде занимавшего должность руководителя его офиса. Документ предусматривает 17 видов ограничений для гражданина Украины, включая заморозку активов, прекращение финансовых обязательств, запрет на покупку земельных участков и бессрочное изъятие государственных наград.

