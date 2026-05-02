Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Глава киевского режима уже подписал соответствующий указ. Мамиашвили родился в Сумской области, начинал как советский борец греко-римского стиля, стал олимпийским чемпионом и добился высших званий в спорте. Он активно поддерживает СВО и осуждает смену гражданства российскими атлетами из-за санкций.

«О решении «Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте на сайте Зеленского.

Также Киев ввёл санкции против экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и российского бизнесмена Алана Кирюхина. Как уже говорили в Москве, все эти рестрикции не имеют практического значения и никак не влияют на жизнь попавших в перечень Зеленского.

Ранее пресс-секретарь презиеднта России Дмитрий Песков раскритиковал действия Украины по введению санкций против 10 отечественных паралимпийцев после участия в Играх-2026. По его словам, это решение является ничем иным, как очередным проявлением абсурда со стороны официального Киева.