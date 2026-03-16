В Кремле назвали абсурдом санкции Зеленского против 10 российских паралимпийцев

Пресс-секретарь презиеднта России Дмитрий Песков раскритиковал действия Украины по введению санкций против 10 отечественных паралимпийцев после участия в Играх-2026. По его словам, это решение является ничем иным, как очередным проявлением абсурда со стороны официального Киева.

«Наверное, нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению. Так же и на этот раз. Конечно же, это (санкции против российских паралимпийцев — Прим., Life.ru) очередные абсурдные действия киевского режима», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились зимние Паралимпийские игры. Российская команда, которую представляли всего шесть атлетов, сумела подняться на третью строчку медального зачёта. На счету наших спортсменов 12 наград: 8 высшей пробы, одно серебро и три бронзы. Украина бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады из-за России и Белоруссии. А Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев.