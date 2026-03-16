16 марта, 10:05

Песков: Путин может в ближайшее время встретиться с паралимпийцами

Обложка © paralymp

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время рассмотреть возможность встречи с российскими паралимпийцами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, речь идет о спортсменах, которые завоевали 12 медалей на Паралимпиаде в Италии.

Песков подчеркнул, что президент считает их героями.

«Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними встречи, конечно же, это наши герои. Поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность рассмотрит», — сказал он.

Ранее Песков также отмечал, что Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, занявшим призовые места, и вместе со всей страной радуется их успешному выступлению.

Напомним, что Сборная России из шести спортсменов заняла третье место на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это были первые Игры с 2014 года, где россияне выступили под национальным флагом.

Марина Фещенко
