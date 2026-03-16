Песков: Путин вместе со всей страной радуется успехам наших паралимпийцев

Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, результаты сборной стали предметом гордости для всей страны. Песков подчеркнул, что президент внимательно следил за выступлением спортсменов на Паралимпиаде-2026.

«Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, занявшим призовые места. Ранее поздравления от президента уже получили победители Игр в Италии.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо подошли к концу. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат – заняла третье место. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.