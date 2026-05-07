BZ: Зеленский оказался в центре скандала из-за Миндича и Умерова
Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy
«Плёнка Миндича» вновь вывела главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружение в центр коррупционного скандала. Об этом пишет Berliner Zeitung. По данным издания, внимание сейчас сосредоточено на секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове.
«Новые записи Миндича вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр грандиозного коррупционного скандала, который выходит далеко за рамки энергетического сектора и затрагивает оборонную политику и мирную дипломатию. В центре внимания украинской прессы сейчас находится Рустем Умеров, важный для Зеленского переговорщик. Хотя секретарю Совета национальной безопасности и обороны пока не предъявлено обвинение, политический ущерб уже сейчас огромен», — говорится в статье.
Как отмечает издание, инцидент в политическом плане является деликатным из-за падения Андрея Ермака. В связи с этим, «Умеров также может стать символом того, что Зеленский жертвует опозоренными доверенными лицами, чтобы защитить своё президентство». Авторы также задаются вопросом, как будет восприниматься уход: как чистка или как признание слабости в структурах власти.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.