«Плёнка Миндича» вновь вывела главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружение в центр коррупционного скандала. Об этом пишет Berliner Zeitung. По данным издания, внимание сейчас сосредоточено на секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове.

«Новые записи Миндича вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр грандиозного коррупционного скандала, который выходит далеко за рамки энергетического сектора и затрагивает оборонную политику и мирную дипломатию. В центре внимания украинской прессы сейчас находится Рустем Умеров, важный для Зеленского переговорщик. Хотя секретарю Совета национальной безопасности и обороны пока не предъявлено обвинение, политический ущерб уже сейчас огромен», — говорится в статье.

Как отмечает издание, инцидент в политическом плане является деликатным из-за падения Андрея Ермака. В связи с этим, «Умеров также может стать символом того, что Зеленский жертвует опозоренными доверенными лицами, чтобы защитить своё президентство». Авторы также задаются вопросом, как будет восприниматься уход: как чистка или как признание слабости в структурах власти.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.