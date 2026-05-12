Скандальные заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель вызвали бурную реакцию в Москве. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков и экс-нардеп Верховной рады Спиридон Клинкаров в беседе с Life.ru объяснили, почему глава киевского режима передумал отдавать Донбасс в 2022 году и кто стоит за информационным вбросом Мендель. Спойлер: миру помешал Запад, а интервью Такеру Карлсону — лишь эпизод внутренней грызни украинских элит.

Так, Новиков напомнил, что сведения о готовности Украины в 2022 году уступить Донбасс ради мира уже публичны. Однако, по мнению депутата, «западные лидеры — прежде всего руководители Евросоюза и европейской части НАТО — выступили основными двигателями активизации военных действий».

Западные милитаристы стремятся ослабить Россию. Украинского населения им не жаль. Не жаль его и самому Зеленскому. Он согласился на эти правила игры, нарушил обещания, данные Москве, и изменил собственные установки окружению. Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

По его словам, нынешнее хамство Зеленского в адрес европейских столиц — следствие того, что «он получил гарантии и обещания военной и финансовой поддержки». Но обязательства, как считает депутат, Запад не выполняет в полном объёме, что и вызывает раздражение.

Бывший народный депутат Рады Клинкаров назвал интервью Мендель журналисту Такеру Карлсону не геополитическим заговором, а банальной «внутривидовой борьбой» украинских элит.

«Никто Мендель не заставлял говорить. Она — в команде людей, которые ведут внутривидовую борьбу внутри Украины. Это не геополитика, связанная с контролем американцев, а желание определённых элит изменить баланс власти внутри страны», — пояснил экс-нардеп.

Клинкаров отметил, что раньше Мендель и сама делала жёсткие заявления в адрес Зеленского, но важность нынешнему интервью придала именно персона Карлсона.

Напомним, что Юлия Мендель дала интервью журналисту Такеру Карлсону. В нём она рассказала, что Владимир Зеленский в ходе переговоров в Стамбуле с российской делегацией в 2022 году согласился отдать Донбасс ради прекращения боевых действий. А также намекнула на наркозависимость экс-комика.