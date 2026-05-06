«Загоняют в угол»: Кличко набросился на Зеленского из-за отопления (пока — только словесно)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице Украины следующей зимой. По его словам, город делает всё возможное, но без помощи центральной власти проблему будет сложно решить. Кличко утверждает, что команда Владимира Зеленского публично обещают поддержку, однако на практике не собирается участвовать в восстановительных работах.

«Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается», — цитирует его издание «Страна.ua».

Отдельно мэр Киева рассказал о ситуации вокруг ТЭЦ-5. По его словам, министерство развития общин и территорий сначала обещало государственное финансирование и предлагало подрядчиков, но затем заявило, что восстановление должно стать задачей только города.

«В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая», — отметил Кличко.

Конфликт между Кличко и Владимиром Зеленским обострился ещё зимой прошлого года. Тогда украинский лидер критиковал мэра за подготовку столицы к последствиям авиаударов. Перед этим Кличко советовал жителям при возможности покинуть Киев из-за перебоев с электричеством и отоплением. Сам он называл это честным предупреждением о сложной ситуации.

Теперь спор снова вышел в публичную плоскость уже на фоне подготовки к следующему отопительному сезону. Кличко фактически заявляет, что город может остаться один на один с проблемой, если государство не подключится к восстановлению критической инфраструктуры.