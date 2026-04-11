11 апреля, 15:54

Обошёл Зеленского на миллион: Загонявший киевлян в подвалы Кличко за год стал богаче в пять раз

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © ТАСС / Agentur Wehnert / Zuma

На фоне призывов к жителям Киева «быть ближе к земле» и переселяться в подвалы, состояние самого мэра Виталия Кличко за 2025 год взлетело до небес. Согласно опубликованным декларациям, его годовой доход продемонстрировал как минимум пятикратный рост, достигнув отметки в почти 17 миллионов гривен, что на миллион гривен превышает доход Владимира Зеленского за тот же период.

Пока градоначальник жаловался в интервью, что его ругают за снег и дождь, на его счета поступали миллионы от зарубежного бизнеса. Основной поток средств обеспечили семейная венчурная фирма в Германии и британские компании, использующие бренд «Klitschko». Как пишет aif.ru, вдобавок ко всему, брат Владимир подарил мэру-миллионеру раритетное оружие почти на миллион гривен.

Эти цифры, отражающие лишь официальную часть состояния, вызывают вопросы. В то время как простые киевляне переживали трудности, их мэр не только не разделял их участь, но и фантастически обогащался за счет своего имени и связей на Западе.

Кличко заявил о долге Украины в $270 млн перед Киевом

Ранее сообщалось, что Кличко сделали крайним за «туалетный коллапс» в Киеве. Глава Деснянского района Максим Бахматов прямо обвинил мэра в провале подготовки Киева к зиме, в частности — в отсутствии необходимого количества биотуалетов. Он заявил, что Кличко не обеспечил закупку туалетов на случай блэкаутов, и теперь город столкнулся с серьёзной проблемой. Чиновник также поставил под сомнение целевое использование средств, выделенных мэрии на решение этого вопроса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
