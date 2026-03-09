Мэр Киева Виталий Кличко виновен в нехватке биотуалетов, которые должны были закупить на фоне отключений света и проблем с городской канализацией. Об этом заявил в эфире «Киевского времени» глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов.

По его словам, теперь приходится разгребать проблемы, созданные Кличко, не подготовившим город к зимовке. Сейчас Киев располагает только 200 — 300 биотуалетами, хотя по норме нужно было закупить 10 тысяч единиц на 500 тысяч жителей района, посетовал Бахматов. Он сказал, что неясно, куда ушли деньги, выделенные мэру на решение проблем с туалетами.

«У меня нет денег приобрести 5 тысяч биотуалетов с красивыми, весёлыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила ноль генераторов, ноль гривен на питание, ноль помощи», — возмутился Бахматов.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко привёл данные, что около двух тысяч домов в четырёх районах Киева остались без отопления в ночь на 7 марта из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Мощные блэкауты начались в Киеве ещё в конце 2025 года. Власти украинской столицы начали рыть выгребные ямы для горожан из-за проблем со светом и канализацией, а Кличко призвал всех уехать в глубинку из-за перебоев с теплом и электричеством. При этом градоначальник не готов взять вину на ебя. Он уверен, что это Владимир Зеленский плохо финансирует столицу, но требует решить все проблемы одним махом.