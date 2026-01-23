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Опубликовано 23 января, 08:53

Кличко заявил, что в Киеве может стать ещё хуже, и призвал украинцев уехать из города

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anna Bohdan

В Киеве развёрнута сеть пунктов обогрева, которые также будут служить убежищами, в каждом районе города. Эти объекты предназначены для ночного пребывания граждан. Глава украинской столицы Виталий Кличко сообщил об этом, одновременно обратившись к населению с призывом заблаговременно подготовить запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов.

«Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева. В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены», — написал он в соцсетях.

Кличко, охарактеризовал текущее положение дел в энергетическом секторе столицы как «крайне сложное», подчеркнув, что худшее, возможно, ещё впереди. В связи с этим, он настоятельно рекомендовал жителям подготовить домашние запасы продовольствия, воды и медикаментов. Мэр также призвал тех, у кого есть возможность временно покинуть город и перебраться в места с автономными источниками энергии и отопления.

Согласно последним официальным данным, 1940 многоквартирных домов в Киеве остаются без централизованного отопления.

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Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины. По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети.

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Наталья Демьянова
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