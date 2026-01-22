Отсутствие света и тепла заставило даже «зомбированных» украинцев критически взглянуть на киевский режим. Как обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, побочный эффект от ударов по критической инфраструктуре, снабжающей ВПК Незалежной, «превзошёл все ожидания».

«Из-за полной некомпетентности властей, на четвертый год войны оказавшихся неспособными обеспечить резервную генерацию энергетики, люди потихоньку начинают закипать. В разных городах из-за отсутствия тепла или света или и того, и другого жители перекрывают дороги. А в соцсетях уже не скупятся на эпитеты», — пишет журналист в Telegram-канале.

Например, ресторатор Анастасия Завадская констатирует: в заведении нет света, воды, отопления, сотрудников и посетителей, а одного её подчинённого накануне поймали на улице сотрудники ТЦК. У предпринимательницы складывается ощущение, что она «живёт в какой-то кунсткамере».

Более далеко идущие выводы делает нардеп Анна Скороход, указавшая на стратегическую цель, поставленную новым министром обороны Михаилом Фёдоровым, — «убивать 50 тысяч россиян ежемесячно». Депутату кажется, что у Киева «больные» цели, особенно на фоне обесточенной и замерзающей Украины.

Оценив настроения в украинском обществе, Коц делает вывод, что отключения света «весьма освежающе» действуют даже на «зомбированных» жителей Незалежной, и они начинают задавать власти «правильные вопросы».