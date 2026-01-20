Новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. Такую задачу перед ним поставил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Если достигнем показателя в 50 тысяч — увидим, что будет», — заявил он.

Министр утверждает, что за прошлый месяц Вооружённые силы Украины якобы ликвидировали 35 тысяч военнослужащих ВС РФ. Он отметил, что увеличение этих показателей, по мнению Киева, должно оказать решающее влияние на ситуацию на фронте.

Ранее Фёдоров заявлял, что в стране в розыске находятся около двух миллионов мужчин призывного возраста из-за проблем с военно-учётными документами. Он отмечал, что также насчитывается порядка 200 тысяч человек, самовольно покинувших воинские части. Проблема массового уклонения от службы и дезертирства на Украине приобрела катастрофические масштабы.