7 марта, 09:42

Кличко: Около двух тысяч домов в Киеве остались без отопления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Около двух тысяч домов в четырёх районах Киева остались без отопления минувшей ночью из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Данное заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Без теплоснабжения оказались 1905 многоквартирных домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальные службы города приступили к работе, чтобы восстановить подачу тепла. Кличко добавил, что всего в Киеве без отопления находятся почти 2700 домов.

В это число также вошли многоэтажки в Дарницком и Днепровском районах, куда пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Ранее мэр информировал, что на восстановление ТЭЦ-4 потребуется не менее двух месяцев. Минувшей ночью в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, также в регионе фиксировались перебои с электроснабжением.

Зеленский: На Украине не осталось ни одной неповреждённой электростанции
Ранее сообщалось, что на Украине произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи. Для балансировки энергосистемы специалистам пришлось снизить мощность атомной генерации. В связи с инцидентом компания «Укрэнерго» ввела дополнительные графики ограничений энергоснабжения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
