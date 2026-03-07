Кличко: Около двух тысяч домов в Киеве остались без отопления

Около двух тысяч домов в четырёх районах Киева остались без отопления минувшей ночью из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Данное заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Без теплоснабжения оказались 1905 многоквартирных домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальные службы города приступили к работе, чтобы восстановить подачу тепла. Кличко добавил, что всего в Киеве без отопления находятся почти 2700 домов.

В это число также вошли многоэтажки в Дарницком и Днепровском районах, куда пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Ранее мэр информировал, что на восстановление ТЭЦ-4 потребуется не менее двух месяцев. Минувшей ночью в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, также в регионе фиксировались перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что на Украине произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи. Для балансировки энергосистемы специалистам пришлось снизить мощность атомной генерации. В связи с инцидентом компания «Укрэнерго» ввела дополнительные графики ограничений энергоснабжения.