Военкор Коц на примере «воинов света» рассказал о главном отличии Белгорода и Киева
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Военный корреспондент Александр Коц рассказал, чем отличаются власти Белгорода и Киева. Он напомнил, что российский город готовился к возможным ударам противника заранее, а также слаженно работают коммунальные службы. Журналист побывал в Белгородской области и лично убедился, как идёт работа по восстановлению энергообъектов, попавших под удары ВСУ.
«У нас не ждут, пока полопаются трубы, как в Киеве, а сливают воду из батарей, чтобы не понести непоправимый ущерб. А после ремонта закачивают обратно. У нас не советуют уезжать в никуда из города, как [мэр Киева Виталий] Кличко, а в критический момент предоставляют организованную возможность это сделать в уже подготовленные места», — написал Коц в статье kp.ru.
У нас открывают пункты обогрева в школах и административных зданиях, тогда как в Киеве роют выгребные ямы для населения прямо в центральных районах, а также ставят во дворах палатки для обогрева. И пока Владимир Зеленский «собачится» с руководством украинской столицы, перекладывая друг на друга ответственность, то в России федеральный центр и региональные власти действуют слаженно — Москва постоянно отправляет помощь в приграничные районы.
«К зимним ударам Белгород готовился заранее, закупая резервные генераторы, завозя мини-котельные, запасаясь дизельным топливом», — отметил Коц.
Кроме того, он высоко оценил работу простых коммунальщиков, которые по первому вызову прибывают к месту ЧП и зачастую проводят ремонт энергетической инфраструктуры под вой воздушной сирены. Журналист назвал их «воинами света», готовыми жертвовать собой.
Ранее жители киевского района Троещина перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления. Они более недели мёрзнут без тепла. Но и отступление холодов вряд ли поможет страдающей из-за энергокризиса Украине. По словам Михаила Ходарёнка, Киев может повторить участь Лондона 1858 года, когда река Темза из-за жары поставила столицу Британии под угрозу эпидемий.
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