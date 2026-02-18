Военный корреспондент Александр Коц рассказал, чем отличаются власти Белгорода и Киева. Он напомнил, что российский город готовился к возможным ударам противника заранее, а также слаженно работают коммунальные службы. Журналист побывал в Белгородской области и лично убедился, как идёт работа по восстановлению энергообъектов, попавших под удары ВСУ.

«У нас не ждут, пока полопаются трубы, как в Киеве, а сливают воду из батарей, чтобы не понести непоправимый ущерб. А после ремонта закачивают обратно. У нас не советуют уезжать в никуда из города, как [мэр Киева Виталий] Кличко, а в критический момент предоставляют организованную возможность это сделать в уже подготовленные места», — написал Коц в статье kp.ru.

У нас открывают пункты обогрева в школах и административных зданиях, тогда как в Киеве роют выгребные ямы для населения прямо в центральных районах, а также ставят во дворах палатки для обогрева. И пока Владимир Зеленский «собачится» с руководством украинской столицы, перекладывая друг на друга ответственность, то в России федеральный центр и региональные власти действуют слаженно — Москва постоянно отправляет помощь в приграничные районы.

«К зимним ударам Белгород готовился заранее, закупая резервные генераторы, завозя мини-котельные, запасаясь дизельным топливом», — отметил Коц.

Кроме того, он высоко оценил работу простых коммунальщиков, которые по первому вызову прибывают к месту ЧП и зачастую проводят ремонт энергетической инфраструктуры под вой воздушной сирены. Журналист назвал их «воинами света», готовыми жертвовать собой.