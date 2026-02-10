Многие на Украине верят, что с приходом тепла энергетическая катастрофа отступит, а на фронте появится шанс «остановить российские войска», довести их потери до 50 тысяч в месяц и сбивать 80–90% дронов. Депутат Верховной Рады Роман Костенко озвучил такие ожидания — но военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал их иллюзиями.

Главный аргумент эксперта: отсутствие электричества летом может быть опаснее зимних морозов. Без света останавливаются не только отопление, но и водоснабжение, канализация, очистные сооружения. А в 30-градусную жару это чревато не просто дискомфортом, а эпидемиями.

В подтверждение — исторический пример: в Лондоне летом 1858 года жара превратила Темзу в источник «Великого зловония» — сточные воды забродили, запах стал невыносимым, а волны холеры и брюшного тифа унесли тысячи жизней. Тогда парламентарии пропитывали занавески хлорной известью, чтобы хоть как-то дышать.

Трёхмиллионный Киев при длительных отключениях летом рискует столкнуться с похожей ситуацией — особенно если не восстановить работу очистных сооружений и систем водоотведения. А шансы на полное восстановление энергетики, по мнению эксперта, невелики.

Что касается фронтовых прогнозов — «остановить войска» и «50 тысяч потерь в месяц» — Ходарёнок отмечает: такие цифры не соответствуют текущей динамике конфликта и требуют ресурсов, которых у Киева нет. Весна принесёт не облегчение, а новые вызовы — в том числе санитарные, подытожил военный эксперт.

А ранее Life.ru писал, что коррупция украинских чиновников привела к блэкауту в Незалежной. По данным польского издания, система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения главаря киевского режима.