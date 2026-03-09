Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица не справится с подготовкой к отопительному сезону без поддержки государства. По его словам, город имеет самую протяжённую систему централизованного теплоснабжения в Европе, и перестроить её без помощи Киеву не под силу.

«Задолженность государства перед Киевом по разнице тарифов составляет около 12 млрд гривен. У нас также изъяли — по сути, ограбили, по-другому назвать это невозможно — 7 млрд гривен (около 160 млн долларов. — Прим. Life.ru) в прошлом году», — сказал Кличко в эфире канала «Новости Live».

Ранее Life.ru сообщал, что Украина в понедельник, 9 марта, должна перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей. Всего в марте Незалежная обязана вернуть Международному валютному фонду два транша. Второй из них намечен на 16 марта и составит чуть более 59,6 миллиона единиц специальных прав заимствования (СДР), что по текущему курсу фонда равняется 81,3 миллиона долларов.