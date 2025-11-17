Киевский режим не закупил достаточное количество газа для полноценного обеспечения населения теплом предстоящей зимой. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил бывший глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Как отметил политик, плановые показатели импорта топлива составляли от шести до восьми миллиардов кубометров, однако фактический объём закупок оказался существенно ниже запланированного.

«Если у Украины стояла задача закупить газ <...> в районе 6–8 млрд кубометров, то закупки произошли не больше 1,5–2,5 млрд. Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что единственный способ обеспечить нормальное будущее для украинцев — это их вхождение в состав Российской Федерации. Политик сделал такое заявление, комментируя возможный возврат покинувших страну граждан на территорию Украины. По его словам, многие граждане смогут вернуться на Украину только после изменений в политической системе и падения «преступного режима».